VACCINI: COMUNE, A PADOVA NESSUNA PARTICOLARE TENSIONE SULLA VICENDA (2)

24 gennaio 2018- 17:45

(AdnKronos) - In questi giorni l'Amministrazione comunale ha fatto partire tre lettere: la prima alle 393 famiglie che hanno presentato l'autocertificazione ma non hanno ancora fornito "la prova" dell'avvenuta vaccinazione ricordando loro che devono inviarla al Comune. Una seconda lettera ai 50 che hanno partecipato al colloquio informativo ricordando loro l'obbligatorietà della vaccinazione e i tempi entro i quali devono mettersi in regola, e infine una terza lettera a quelle famiglie che hanno certificato di aver fino ad oggi sottoposto il figlio solo ad alcune delle vaccinazioni obbligatorie, ricordando loro che entro l'anno devono completare la copertura con le altre. I dirigenti comunali si dicono comunque tranquilli perchè spiegano: "Non c'è una situazione di particolare tensione sulla questione".