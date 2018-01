VACCINI: DI BATTISTA, ANDò PRESTO A VACCINARE MIO FIGLIO

16 gennaio 2018- 08:57

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Andrò molto presto a vaccinare mio figlio, perché nessuno di noi è contro i vaccini". Lo ha affermato Alessandro Di Battista, esponente del Movimento 5 stelle, ospite su Radio Capital di 'Circo massimo'. "Riteniamo -aggiunge- che un percorso di informazione ben fatto, di avvicinamento alle vaccinazioni, di accompagnamento dei genitori, produca un aumento di vaccinati maggiore. E' una nostra valutazione, ma trasformare questo, che è un modo per raggiungere una copertura vaccinale più ampia, in siamo antimodernisti, siamo contro i vaccini, è fare campagna elettorale sulla pelle dei bambini". "Riteniamo che la coercizione allontani. Pensiamo che ci siano dei Paesi dove funziona molto bene la raccomandazione per altri vaccini, non per quelli che erano già obbligatori precedentemente al decreto. Questo funziona in Germania, quindi in Germania sono tutti contro la scienza, nei Paesi scandinavi sono tutti antimodernisti, questo secondo Renzi, che fa campagna elettorale sulle fake news, sui vaccini. Stanno alla canna del gas", conclude Di Battista.