VACCINI: DI MAIO, M5S NON è NO-VAX, Sì A OBBLIGATORIETà COME IN RESTO UE

30 gennaio 2018- 09:08

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "Vaccini sì, io sono vaccinato e vaccinerei i miei figli, credo che l'obbligo debba esserci come nel resto d'Europa, dunque l'obbligatorietà qui non è in discussione, è in discussione la forma, come è stata disposta nella legge Lorenzin. Noi pensiamo debba uniformarsi, non vogliamo passare come no-vax, assolutamente". Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ospite di Unomattina.