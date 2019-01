10 gennaio 2019- 19:22 Vaccini: Di Maio striglia Grillo, 'va bene scienza ma Burioni...'

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Luigi Di Maio marca la distanza da Beppe Grillo e la svolta sui vaccini. Il cambio di passo del fondatore del M5S, che assieme a Matteo Renzi ha firmato un patto trasversale per difendere la scienza dalle divulgazioni di ciarlatani e pseudoscienziati promosso dal noto virologo Roberto Burioni, non convince il capo politico del Movimento. "Burioni no! Va bene la scienza, ma Burioni...", è sbottato il vicepremier con alcuni fedelissimi, raccontano autorevoli fonti all'Adnkronos, mentre rimbalzava su tv e social la svolta di Grillo.