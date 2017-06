VACCINI: DIRETTORE SANITà VENETO REPLICA A PRESIDENTE ISS RICCIARDI (2)

14 giugno 2017- 14:51

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Nell’ultimo incontro, svoltosi il 14 marzo 2017 con membri dell’ISS designati dal Presidente Ricciardi, la valutazione è stata positiva -?prosegue il dg della Regione Veneto - A ciò si aggiunga che gli ultimi dati semestrali (nati 2016) ci indicano per la polio una copertura pari al 92,6% e, poiché le coperture consolidate sono quelle rilevate a 24 mesi, il valore atteso a 24 mesi è stimato intorno al 94%". "Le coperture vaccinali vengono valutate a 6, 12, 24 e 36 mesi di vita del bambino. La valutazione viene fatta con un'anagrafe vaccinale informatizzata (AVI, unica in Italia come fonti indipendenti hanno avuto modo di sottolineare e apprezzare) che si basa su un'anagrafe regionale degli assistiti e che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale. L'AVI ci consente di avere le coperture in tempo reale suddivise per comune, per azienda Ulss, per provincia, per medico di medicina generale e per pediatri di libera scelta", prosegue. "Ogni sei mesi, oltre alle coperture vengono presentati al comitato i dati relativi a “Canale Verde” , un sistema specifico per la segnalazione delle reazioni avverse, che, oltre a disporre di tutti i dati aggiornati delle segnalazioni, si occupa di prendere in carico per il follow-up chi ha avuto reazioni avverse e di seguirne l'esito nel tempo, per garantire la massima sicurezza ai genitori e per segnalare all’Agenzia italiana del farmaco eventi avversi per eventuali provvedimenti", spiega.