VACCINI: DIRETTORE SANITà VENETO REPLICA A PRESIDENTE ISS RICCIARDI (3)

14 giugno 2017- 14:51

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Al comitato vengono inoltre presentati i dati di incidenza delle malattie batteriche invasive, il programma formativo per gli operatori sanitari e le azioni messe in atto o in programma per il recupero delle coperture. Viene infine predisposto ogni anno un piano educativo e di comunicazione per la popolazione", spiega Mantoan."Pare opportuno sottolineare, inoltre che la gestione della profilassi vaccinale si basa su procedure scritte, standardizzate e approvate con delibera di Giunta regionale in parte “incluse “ dal ministero nel Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 - prosegue Mantoan -Semmai occorrerebbe preoccuparsi della qualità delle coperture vaccinali che arrivano con i flussi ministeriali da parte delle regioni. Sono esse affidabili e confrontabili?". "Il Veneto, già nel 2015, al tavolo Lea, ha chiesto ed ottenuto che venisse inserito nella griglia Lea che tutte le coperture vaccinali presentate dalle Regioni provenissero da anagrafi informatizzate e nel caso queste non fossero disponibili, gli venisse attribuito un valore pari a 0. Coperture calcolate con AVI e verificabili, confrontate con coperture provenienti da sistemi che registrano a “mano”, sono infatti poco affidabili. La garanzia di sistemi affidabili di rilevazione della copertura vaccinale è in capo al Ministero della Salute e al suo organo tecnico che si esprime nell’ISS, e che sulle coperture vaccinali basa la valutazione del rischio", sottolinea ancora.