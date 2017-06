VACCINI: DIRETTORE SANITà VENETO REPLICA A PRESIDENTE ISS RICCIARDI (4)

14 giugno 2017- 14:51

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il decreto del Governo sull’obbligo vaccinale, non è corretto scaricare soltanto sui genitori un sistema coercitivo ma al contempo non fare minimamente menzione sulle responsabilità di chi – anche operatore del Sistema sanitario nazionale – svolge opera di controinformazione in modo davvero irresponsabile - prosegue - Si ricorda che soltanto nella Regione del Veneto l’Ordine dei medici ha avviato il percorso di radiazione di un medico responsabile di sostenere tesi antivaccinali e di fare controinformazione". "Tutto il lavoro fatto ci viene riconosciuto dai genitori che hanno riconquistato la fiducia nella pratica vaccinale. E i dati ce lo dimostrano. Probabilmente, tuttavia, il presidente ISS non si informa prima di dichiarare che il Veneto dovrebbe imparare dai propri errori. Lo attendiamo presso le nostri sedi vaccinali per mostrargli gli avanzati strumenti di monitoraggio e di comunicazione di cui la Regione Veneto si è dotata. Prima in Italia, lo ripeto", ribadisce Mantoan.