VACCINI: DIRETTORE SANITà VENETO REPLICA A PRESIDENTE ISS RICCIARDI (5)

14 giugno 2017- 14:51

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Una Regione così organizzata sul tema vaccinale non può che “sostenere” e considerare prioritarie le vaccinazioni come unico strumento per prevenire le malattie infettive. Abbiamo pubblicato nel 2012 una ricerca sui determinanti del rifiuto vaccinale e in questi giorni è in fase di pubblicazione la nuova edizione di questo studio. In esso si dimostra che l’esitazione dei genitori è legata alla paura delle reazioni avverse, alla scarsa percezione del rischio delle malattie che non vedono più e non certo al fatto che non siano obbligatorie", sottolinea. "Forse il professor Ricciardi dovrebbe ammettere di aver sbagliato bersaglio prendendosela col sistema di prevenzione veneto che ha sempre garantito collaborazione leale e aperta al Paese. Il professor Ricciardi dovrebbe occuparsi, piuttosto, di aumentare la credibilità agli occhi degli italiani dell’Istituzione che presiede”, conclude.