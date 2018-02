VACCINI: FATTORI, LOMBARDI? SI COMMENTA DA Sé

6 febbraio 2018- 13:37

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Sono in silenzio stampa, no comment. La vicenda si commenta da sé e non ho veramente nulla da dichiarare". Così la senatrice M5S Elena Fattori risponde riguardo alla lettera inviata dalla candidata presidente 5 Stelle alla Regione Lazio, Roberta Lombardi, a Luigi Di Maio, in cui la 'pasionaria' del Movimento chiede al capo politico di tenere lontana dalla campagna elettorale la senatrice per le sue posizioni pro-Vax.