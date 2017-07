VACCINI: GENITORI FREE VAX SFILANO PER LE VIE DI MILANO, 3MILA IN CORTEO

22 luglio 2017- 18:15

Milano, 22 lug. (AdnKronos) - Migliaia di persone in corteo per le vie di Milano per chiedere la libertà di scelta vaccinale. Stando ai dati della polizia locale, sono circa tremila i manifestanti che nel pomeriggio di oggi hanno preso parte al corteo di protesta promosso da diverse associazioni, da Comilva a Condav (Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino), fino a 'Genitori del no obbligo' Lombardia, contro il decreto che introduce l'obbligatorietà dei vaccini.A sostegno dell'iniziativa è sceso in campo anche il Codacons che ieri ha fatto sapere di volersi battere "affinché questa legge venga il prima possibile dichiarata incostituzionale, in quanto illecita, e in violazione dell'art. 32 della Costituzione". La manifestazione, partita alle 16.30 da Largo Cairoli, si è svolta senza disordini lungo tutto il percorso che è culminato in via Palestro, di fronte ai giardini Indro Montanelli.