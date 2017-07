VACCINI: GENITORI FREE VAX SFILANO PER LE VIE DI MILANO, 3MILA IN CORTEO (2)

22 luglio 2017- 19:46

(AdnKronos) - Una volta concluso il corteo, i manifestanti hanno deciso di proseguire il dibattito all'interno del parco Montanelli. A prendere la parola anche due senatori leghisti, Paolo Arrigoni e Stefano Candiani.Parlando della votazione in Senato del decreto, avvenuta due giorni fa, Candiani ha detto: "Noi abbiamo votato 'no' perché un pezzo per volta la nostra libertà diminuisce". Già in passato, ha aggiunto, "quando si è parlato di lavoro, di agricoltura e di banche, è stato calpestato un pezzetto della nostra libertà". E dunque "gridare oggi 'libertà, significa gridarlo anche domani se la stessa libertà sarà messa in discussione per chi perde il lavoro, per chi non lo trova e per chi non riesce ad avere la libertà di guardare al futuro". "Noi - ha poi sottolineato Arrigoni - ci siamo subito attivati contro questo decreto scellerato, autoritario, irragionevole e pasticciato" perché "i vaccini non possono essere obbligati". Il vaccino "si deve proporre e non imporre, soprattutto sulla pelle dei bambini". E "lo si deve proporre dopo una campagna di informazione, facendo acquisire la consapevolezza di quali sono i benefici e quali gli effetti collaterali per poter mettere in condizioni i genitori di esercitare la libera scelta, che questo decreto, invece, calpesta".