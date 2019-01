10 gennaio 2019- 21:24 Vaccini: Grillo, 'come per Tav, la decisione è politica'

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Sta succedendo proprio ora: la Tav... abbiamo messo un gruppo di esperti che hanno affrontato con rigore e metodo scientifico la questione Tav in termini di costi e benefici per i cittadini. Loro ci diranno se costruirla comporta dei vantaggi o meno, la decisione resterà comunque politica. E da qui non si scappa, sembrava impossibile fosse necessario ribadirlo". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog paragonando la vicenda Tava ai vaccini.