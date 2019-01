10 gennaio 2019- 21:18 Vaccini: Grillo, 'nessuna svolta, critico obbligatorietà'

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "L’ex ministra della salute Lorenzin dichiara di 'approvare la svolta'…. e questo mette di nuovo a pensare. Non c’è stata nessuna svolta, io critico l’obbligatorietà dei vaccini che è questione politica; non i vaccini in sè, che quando sono sicuri ed efficaci rappresentano il frutto della scienza. Così la Lorenzin credeva che io fossi No Vax: un ragionamento da terrapiattisti radicali". Lo scrive Beppe Grillo sul blog.