VACCINI: L'APPELLO DI FIAGOP AI GENITORI, 'VACCINATE I VOSTRI FIGLI'

26 giugno 2017- 13:47

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Vaccina i tuoi figli … salverai anche i nostri!". È l'appello lanciato da Fiagop Onlus, la Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica, alla quale aderisce Aslti, l'associazione siciliana leucemie e tumori dell’infanzia che opera all'ospedale Civico di Palermo nell'unità operativa di Oncoematologia pediatrica. L' iniziativa, portata avanti in tutta Italia, parte dai genitori ed è rivolta a mamme e papà con l'obiettivo di promuovere e incentivare la vaccinazione dei bambini che, per libera scelta, non sono stati vaccinati. "La nostra associazione - afferma Giuseppe Lentini, presidente di Aslti - ogni giorno affianca le famiglie durante il difficile percorso terapeutico dei loro figli affetti da patologie complesse, per questo vuole invitare a una riflessione i genitori dei bambini senza patologie specifiche che hanno scelto di non far vaccinare i propri figli".L'associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, rilancia una nota della Fiagop, nella quale si legge: "Cari genitori, la vostra scelta mette a serio rischio sia la salute dei vostri figli - ma questa è una responsabilità personale che vi assumete come padri e madri - sia la salute della collettività, in quanto esiste anche una responsabilità civile che riguarda la comunità. E’ risaputo che il contatto con bambini non vaccinati mette a serio rischio di vita i bambini immunodepressi o soggetti a patologie complesse per i quali, se un raffreddore può rappresentare un’insidia, una malattia evitabile come il morbillo o la varicella diventa un rischio potenzialmente mortale. La vostra scelta a favore della vaccinazione per specifiche patologie, resa obbligatoria sulla base di evidenze scientificamente provate - conclude la nota -, servirà ad avere una società migliore in cui tutti i bambini hanno il diritto di vivere".