VACCINI: LORENZIN, A INIZI '800 FROTTOLE ANCHE SU VAIOLO (2)

25 giugno 2017- 13:56

(AdnKronos) - "È interessante notare come le tesi propugnate dagli anti vaccinatori -dice ancora la ministra- non siano nuove né originali: nascono tutte con la diffusione delle prime vaccinazioni. Da circa due secoli, i vaccini sono accusati di provocare malattie per cui (nelle rispettive epoche) non è ancora stata identificata né causa né cura, o di contenere sostante tossiche". "Una propaganda ben congegnata, giocando sulla disinformazione e il rimaneggiamento dei fatti, può radicare e diffondere -conclude Lorenzin-persistenti ed inquietanti convinzioni nella popolazione".