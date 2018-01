VACCINI: LORENZIN, POSIZIONE SALVINI è 'NO VAX'

11 gennaio 2018- 09:48

Roma, 11 ge. (AdnKronos) - La posizione di Matteo Salvini e della Lega sul fronte vaccini è "chiaramente no-vax". Lo afferma la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, ospite di '24mattino' su Radio24. Per la responsabile della Salute, che avrebbe voluto "lasciare fuori dalla campagna elettorale" un tema come quello vaccinale, "dichiarare come fa Salvini 'io sono a favore dei vaccini' e poi parlare contro l'obbligo è una furbata, è la posizione tipica dei no vax". E no-vax "lo è lui e lo sono i compagni di partito che al Senato, durante il dibattito sulla legge sull'obbligo, hanno sostenuto le peggiori tesi antiscientifiche, contro il mondo della scienza italiano e mondiale, portando dei falsi dati". Secondo Lorenzin, è falso che il Veneto togliendo l'obbligo ha avuto ottimi risultati, come sostenuto dal leader della Lega. "Il Veneto - rimarca la ministra - ha fatto una propria normativa, ha speso risorse in campagne per le vaccinazioni ma in realtà non ha raggiunto risultati e stava sotto le soglie di sicurezza sia per l'esavalente sia per morbillo e rosolia".