VACCINI: LORENZIN, POSIZIONE SALVINI è 'NO VAX' (2)

11 gennaio 2018- 09:48

(AdnKronos) - "Non è vero neanche - va avanti Lorenzin - che nessuno nel mondo ha reso obbligatori i vaccini, vari paesi hanno qualche forma di obbligo e adesso la Francia ha una norma più stringente della nostra e si sta discutendo in Europa su come armonizzare i calendari vaccinali"."La Lega ha fatto di questi punti antiscientifici una propria battaglia, ricordo che appoggiarono Stamina, e addirittura continuavano a proporre in Senato emendamenti per utilizzare il metodo in Veneto quando era già emerso che Vannoni era un truffatore - accusa la ministra - Mi preoccupa che si continui a perseverare su questi punti da parte di chi si candida a governare l'Italia. Per me la questione antiscientifica è dirimente". "Non sono sorpresa" dal fatto che la Lega e Salvini abbiano portato avanti le loro argomentazioni "no-vax", ma "mi preoccupa si perseveri". Per la ministra, "non c'è un movimento forte contro i vaccini, ci sono molte persone spaventate e destabilizzate da una campagna antiscientifica che va avanti da anni. Su questi temi alcuni partiti tra cui Lega e M5S pensano di costruire uno spazio elettorale. E' pericoloso cavalcare la demagogia, ma è drammatico quando lo si fa sulla salute delle persone".