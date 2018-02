VACCINI: LORENZIN, RAGGI O è IN MALAFEDE O IGNORA TEMA

6 febbraio 2018- 13:01

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "La Raggi, a mio parere, è molto incompetente. Un pessimo sindaco. I sindaci dovrebbero occuparsi prioritariamente di risolvere i problemi della loro città. Roma ha dei servizi sociali che fanno buche da tutte le parti, oltre a quelle delle strade. Malgrado ciò si è andata a imbucare in un tema dove o è in malafede o non sa nulla". È quanto dichiara il ministro della Salute e leader di Civica Popolare, Beatrice Lorenzin, a Unomattina, su Rai1."La legge prevede molto chiaramente che anche i bambini che entro il 10 marzo non hanno ancora effettuato le vaccinazioni, purché i loro genitori - ricorda - abbiano provveduto a prenotare un appuntamento per effettuarli, non hanno alcun problema. Ciò è stato detto, chiarito nella norma e nelle circolari esplicative del ministero. Se invece non è in malafede, ma non conosce la norma, prima di fare una mozione dovrebbe informarsi".