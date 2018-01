VACCINI: M5S, DA IGNOBILI SCIACALLI CAMPAGNA CONTRO DI NOI

10 gennaio 2018- 13:52

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - “Purtroppo sul tema dei vaccini dobbiamo riscontrare che, pur di screditare il MoVimento, ci sono ancora molti cialtroni della politica che giocano con la salute e le paure delle persone facendo un’opera di indegno sciacallaggio". Così la deputata del MoVimento 5 Stelle, Giulia Grillo."Anche oggi, così come avviene da mesi, Pd e centrodestra ci tirano ignobilmente per la giacchetta facendo circolare fake news che farebbero ridere, se non fosse che stiamo parlando della salute: in primis dei nostri bambini. Tutti sanno - prosegue - che siamo favorevoli ai vaccini e le critiche che abbiamo mosso nei confronti del decreto Lorenzin durante l’iter parlamentare sono dovute al fatto che sosteniamo decisamente il modello della raccomandazione: un approccio scientificamente comprovato ed efficace che prevede in primis un serio accompagnamento dei genitori durante il percorso di vaccinazione dei loro figli ”.