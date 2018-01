VACCINI: MARCUCCI, UNICA DESTRA POPULISTA DA DI MAIO A SALVINI

15 gennaio 2018- 17:31

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "C'è un'unica destra populista, che viene da un altro secolo e da un altro Paese, e che mette insieme Di Maio, Salvini, e Berlusconi. M5S e Salvini all'unisono vogliono abolire la lagge sui vaccini, l'incredibile candidato leghista in Lombardia che parla di invasione e di razza bianca Il 4 marzo gli elettori devono essere consapevoli che ogni voto non dato al Pd e disperso in altre liste sarà un regalo ai populisti Salvini, Berlusconi e Di Maio, un vero pericolo per il Paese". Lo scrive su Facebook il senatore Pd Andrea Marcucci.