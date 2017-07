VACCINI: MORETTI (PD), BENE OBBLIGO ANCHE PER OPERATORI SOCIO-SANITARI E SCOLASTICI

11 luglio 2017- 18:12

Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - “Ormai siamo in dirittura d’arrivo per il ‘Decreto vaccini’ e non posso che essere soddisfatta visto che il provvedimento del Governo, assolutamente necessario, è molto simile al Pdl che abbiamo presentato in Consiglio regionale”. È quanto afferma l’esponente del Partito Democratico Alessandra Moretti mentre al Senato è iniziata la discussione generale, con l’esecutivo che ha posto la questione di fiducia."Nella notte -puntualizza la Consigliera regionale- la commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama ha inserito un’ulteriore modifica che avevamo auspicato: le vaccinazioni obbligatorie, o l’immunizzazione in seguito a malattia naturale, anche per operatori sanitari, socio-sanitari e scolastici. Un emendamento che mi sta particolarmente a cuore, anche perché è parte integrante del nostro Progetto di legge. All’articolo 3, infatti, chiediamo alla Giunta di ‘promuovere il più ampio ricorso’ alle vaccinazioni del personale che lavora a contatto con bambini e anziani, i soggetti che sono maggiormente a rischio, inserendo poi il tasso di copertura tra i parametri per la concessione di contributi regionali”.“Adesso che la legge è più vicina -conclude Moretti- invito ancora una volta Zaia a ritirare il ricorso e a collaborare affinché in Veneto la copertura vaccinale sia estesa su tutto il territorio, visto che in alcune aree il tasso, per quanto riguarda i minori, è sceso fino all’86%, ben lontano dalla soglia di sicurezza fissata dall’Oms al 95%”.