VACCINI: MORETTI (PD), UNA OCCASIONE MANCATA

27 luglio 2017- 17:49

Venezia, 27 lug. (AdnKronos) - “Ancora una volta la politica non ha avuto coraggio, non è stata all’altezza del suo ruolo, non si è assunta le responsabilità che le competono. La conversione del decreto legge sui vaccini è stata un’occasione sprecata: abbiamo rinunciato a una doverosa e sacrosanta battaglia che dovevamo vincere per proteggere la salute dei bambini fragili e le famiglie più deboli”. Dura presa di pozione di Alessandra Moretti (Pd) sul decreto vaccini. “La politica si è fatta condizionare da una minoranza rumorosa di fanatici, sostenitori delle post verità e delle fake news, i famigerati no vax, che trovano la loro ragione di vita in un attivismo da terzo millennio, quello dell’antipolitica, dell’indignazione, dello smascheramento dei poteri, corrotti per definizione. Per i no vax la loro opinione – spiega la Moretti - vale come quella di un premio Nobel della medicina, come quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, anzi di più, perché loro sono puri, gli altri sono al soldo di Big Pharma".