VACCINI: MORETTI (PD), UNA OCCASIONE MANCATA (2)

27 luglio 2017- 17:49

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "I no vax credono che i vaccini facciano male, mentre l’epidemiologo sa che fanno bene. I no vax confondono le opinioni (le loro opinioni) con le competenze (le competenze dei medici, dei biologi degli scienziati). - stigmatizza Moretti - Questa drammatica confusione è la ragione dell’impossibilità di dialogare con no vax, grillini e complottisti vari. I no vax si comportano come gruppi di pressione protezionisti e antiscientifici che approfittano delle libertà democratiche scaricando gli effetti negativi sulla società, che essendo molto più vasta, tarda a rendersene conto"."La legge sull’obbligatorietà dei vaccini era un’occasione per dare una scossa, prima che sia troppo tardi. Ma – conclude l’esponente dem - aver ridotto a una cifra insignificante le sanzioni per chi non vaccina i figli è come aver rinunciato al principio dell’obbligatorietà, ed aver scelto di stare con gli stregoni e gli sciamani, anziché con i medici e gli scienziati".