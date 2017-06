VACCINI: NASCE COVASI, IL COMITATO CODACONS PER VACCINAZIONI SICURE

13 giugno 2017- 13:51

Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Nasce, a Catania, il Covasi Sicilia il 'Comitato vaccini sicuri' costituito dal Codacons dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto Lorenzin che porta a 12 il numero di vaccinazioni obbligatorie rendendole indispensabili per l'accesso a nidi e scuole materne. Al Comitato - che, sottolineano dal Codacons, "non è contro le vaccinazioni ma chiede alcune misure di rilievo" - hanno aderito oltre un migliaio di genitori siciliani che saranno seguiti da un pool di legali coordinati dall'avvocato Antonio Cardile.Fra le richieste, l'innalzamento dell'età vaccinale, vaccinazioni personalizzate ed esami pre-vaccinali, vaccini monodose, sicuri e testati e la diffusione di informazioni chiare e trasparenti sui dati epidemiologici delle malattie e sulle reazioni avverse. "Coma ha detto il premier Gentiloni, non si tratta di uno stato di emergenza ma di una preoccupazione alla quale il governo intende rispondere - sottolinea Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons - e proprio per questo molte famiglie italiane si sarebbero aspettate un forte investimento sulla trasparenza, informazioni chiare sulla questione, impegni sostanziali per il rafforzamento della vaccino-vigilanza. Queste aspettative sono invece rimaste deluse".