VACCINI: NASCE COVASI, IL COMITATO CODACONS PER VACCINAZIONI SICURE (2)

13 giugno 2017- 13:51

(AdnKronos) - Secondo Tanasi, il decreto Lorenzin "privilegia un approccio coattivo e del tutto sorpassato al problema delle coperture vaccinali e non contempla, se non in minima parte, un coinvolgimento diretto, partecipativo, attivo dei cittadini che si propone di tutelare". Il Covasi Sicilia ha quindi deciso di lanciare una petizione. Aderendo, i cittadini possono affermare la loro contrarietà al decreto, la volontà di abrogarlo una volta in vigore e l’impegno a votare contro il provvedimento ove si riesca a presentare la proposta di referendum abrogativo. "Le famiglie debbono poter accedere a tutte le informazioni rilevanti rispetto ai vaccini, così da poter attuare una scelta serena e consapevole - afferma l'avvocato Carmelo Sardella, presidente del Comitato Codacons-Covasi Sicilia - Il decreto sui vaccini approvato dal Consiglio dei Ministri è palesemente incostituzionale e, pertanto, verrà impugnato al fine di ottenerne l’annullamento presso la Consulta".