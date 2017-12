VACCINI: RENZI, 5 ANNI FA MORIVA MONTALCINI, NOI DALLA PARTE DELLA SCIENZA NON DEI GURU

30 dicembre 2017- 13:41

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "Il 30 dicembre di cinque anni fa moriva Rita Levi Montalcini, grandissima donna italiana, premio Nobel per la Medicina nel 1986. Sarebbe bello che nel suo nome tanti ragazzi e soprattutto ragazze si avvicinassero sempre di più alla medicina, alla ricerca, all’innovazione. Al futuro, insomma". Lo scrive sulla sua Enews il segretario del Pd, Matteo Renzi."Educare a provarci, a mettersi in gioco, a vincere i tabù -aggiunge l'ex premier- è un grande valore per l’Italia di oggi e di domani. Ma credere nella scienza significa mettere da parte i finti guru e i professionisti dell’odio. Beppe Grillo ha insultato la Levi Montalcini in tutti i modi, per anni. Alla fine l’ha definita con un epiteto che mi vergogno (per lui) anche soltanto a ricordare. Sarebbe un gesto bello per tutti gli italiani –a cominciare da quelli che votano Cinquestelle– se domani Beppe Grillo, nel sobrio discorso che fa in contemporanea al Capo dello Stato, trovasse la forza di chiedere scusa per quelle parole indegne. Sarebbe un atto di civiltà prezioso non tanto per la campagna elettorale, quanto per l’educazione civica delle nuove generazioni. Perché Rita Levi Montalcini è stata un gigante del nostro tempo di cui l’Italia non può che essere orgogliosa". "Nel tempo delle fake news sulla medicina, delle cure miracolose che non esistono, dei presunti complotti sui vaccini, è necessario ribadire con ancora più forza e determinazione -conclude Renzi- che stiamo dalla parte di chi crede nella scienza e non nei guru. Di chi crede nella ricerca e non nell’odio. Di chi crede nel messaggio di personalità come Rita Levi Montalcini e non degli apprendisti stregoni".