VACCINI: RENZI, DI MAIO & SALVINI GEMELLI DIVERSI

17 gennaio 2018- 18:12

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "I gemelli diversi, Di Maio & Salvini, si lamentano dell’obbligatorietà dei vaccini ignorando che grazie alla loro obbligatorietà aumenta la copertura sanitaria e dunque diminuiscono i rischi per tutti di contrarre malattie gravi". Lo scrive Matteo Renzi nella enews allegando la risposta in merito del professor Burioni. "Di Battista attacca sui vaccini con un video che diventa virale e il Pd Lazio risponde così", aggiunge linkando la risposta del Pd Lazio. "Ma tracce di falsità -sottolinea il segretario del Pd- rimangono non solo nel web, anche nelle chat di whatsapp, nelle discussioni al bar, tra gli amici, in ufficio. Stare dalla parte della scienza, non della medicina fai-da-te".