14 gennaio 2019- 13:33 Vaccini: Renzi, 'Grillo firma documento Burioni, buona notizia'

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - "Ho firmato un documento sui vaccini assieme a Beppe Grillo. Prima che vi sentiate male, devo precisare che il testo lo ha fisicamente redatto il professor Roberto Burioni, quindi andiamo sul sicuro. Il fatto che Grillo abbia accettato di sottoscrivere questo testo è - lo scrivo con un sorriso - un piccolo passo per Grillo, un grande passo per il grillismo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Infatti, molti dei sostenitori NoVax dei Cinque Stelle si sono arrabbiati mostrando il loro volto illogico e antiscientifico. Ma se Grillo fa questo passo a me sembra una buona notizia. E non posso che ringraziare Burioni, infaticabile censore di tutte le stupidaggini che i social, e non solo i social, riportano sui vaccini".