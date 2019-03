6 marzo 2019- 16:37 Vaccini: Rotta (Pd), 'Salvini mette a rischio salute bambini'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - “Il volto antiscientifico del governo continua a mostrarsi. Questa volta è il vicepremier Salvini ad ergersi a paladino no vax e mettere in pericolo la salute di bambine e bambini". Lo afferma Alessia Rotta, vicecapogruppo vicaria del Pd alla Camera. “Il vicepremier -aggiunge- invece di strizzare l’occhio ai suoi sodali di governo dovrebbe garantire l’incolumità di tutti quei bambini che, immunodepressi, rischiano di avere un ulteriore trauma, quello sì, nel non poter condurre una vita normale e non poter frequentare la scuola. Anche il Veneto, con il suo governatore leghista, ha dovuto fare un passo indietro sul decreto di moratoria di due anni per la presentazione della documentazione vaccinale. Ora mi auguro che anche Salvini la finisca con la sua propaganda elettorale non stop e –conclude Rotta- finalmente inizi a occuparsi dei più fragili, per il bene del Paese”.