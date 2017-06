VACCINI: SALVINI, BENE ZAIA, NEANCHE IN UNIONE SOVIETICA 12 OBBLIGATORI

13 giugno 2017- 20:07

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Oggi Luca Zaia e la Regione Veneto hanno impugnato il decreto sui vaccini obbligatori del ministro Lorenzin, perchè mamme e papà vanno aiutati a capire, vanno informati, non vanno nè minacciati nè multati. Io i miei figli li ho vaccinati ma ci sono troppi bambini che sono rimasti vittime di disastri dopo le vaccinazioni. Neanche in Unione sovietica si imponevano dodici vaccini obbligatori ai bambini, bisogna informare senza obbligare". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite della puntata di 'Di martedì' che andrà in onda questa sera su La7."In Europa -ha aggiunto il leader del Carroccio- siamo gli unici ad imporre per legge dodici vaccini alcuni dei quali non approfonditi fino in fondo".