VACCINI: TAVERNA, BASTA BUFALE PER SCREDITARE M5S

10 gennaio 2018- 13:53

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - “Nonostante il tentativo di screditarci a colpi di bufale, sul tema dei vaccini la nostra posizione è assolutamente chiara, scritta nero su bianco da tempo e l’abbiamo ribadita ovunque: siamo favorevoli ai vaccini ma contrari al decreto Lorenzin, che impone l’obbligo in luogo della raccomandazione". Così la senatrice del MoVimento 5 Stelle, Paola Taverna."Un modello, quest’ultimo - prosegue la grillina - adottato in molti Paesi europei nei quali il livello delle coperture vaccinali è assolutamente ottimale e basato sulla raccomandazione, la farmacovigilanza, l'informazione capillare. Tutte politiche che gli ultimi governi non hanno adottato e infatti, non casualmente, il calo della copertura vaccinale in Italia si è accentuato proprio nel corso degli ultimi anni. Anni nel corso dei quali alla guida del ministero della Salute c’era il ministro Lorenzin, la quale prima non ha adempiuto al suo dovere per poi intervenire all’ultimo momento, imponendo l’obbligo senza che vi sia stata una vera discussione parlamentare sulla materia”.