VACCINI: VICESINDACO TREVISO, LE FAMIGLIE DEVONO POTER VOLTARE PAGINA

4 maggio 2017- 17:47

Treviso, 4 mag. (AdnKronos) - Oggi si è riunito l'esecutivo dei sindaci dell'Ex Ulss 9 della provincia di Treviso richiesto con urgenza dal sindaco di Treviso Giovanni Manildo per il tramite del vicesindaco Roberto Grigoletto. Oggetto della riunione, a cui ha partecipato il Direttore Generale Francesco Benazzi, è stata la questione dei vaccini che risultano non essere stati effettuati da un'assistente sanitaria dell'azienda trevigiana. “I sindaci sono le autorità sanitarie nei loro territori” - spiega Grigoletto - e sono le figure a cui i cittadini si rivolgono per essere tutelati. Per questo motivo come comune di Treviso abbiamo chiesto una riunione urgente dell'esecutivo dei sindaci. Ringrazio il Presidente della Conferenza dei Sindaci Speranzon per aver colto la nostra istanza: tante famiglie danneggiate dalla vicenda risiedono a Treviso e vogliamo poter dar loro risposte precise e rassicuranti”. Durante il confronto Benazzi ha ricostruito interamente la vicenda, spiegando il comportamento dell'Ulss nei confronti della dipendente e della Procura. “Credo che sia doveroso ringraziare il personale del Dipartimento Prevenzione – prosegue Grigoletto - che si è attivato per segnalare e far luce sulla vicenda. Anche nei giorni in cui le famiglie sono state richiamate per effettuare le vaccinazioni mancanti, le assistenti sanitarie e tutta la struttura hanno dimostrato cortesia e professionalità. Per quanto ci riguarda l'Azienda Sanitaria ha agito con giudizio, i danni sarebbero potuti essere anche più significativi".