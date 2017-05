VACCINI: VICESINDACO TREVISO, LE FAMIGLIE DEVONO POTER VOLTARE PAGINA (2)

4 maggio 2017- 17:47

(AdnKronos) - (Adnkronos) - E ha continuato Grigoletto: "Ciò che ci sta a cuore è la salute dei bambini che sono stati richiamati e la sicurezza per le loro famiglie. In tal senso possiamo dire che l'esito dell'incontro è positivo, anche se sarà nostra prerogativa chiedere un costante monitoraggio della situazione. L'immunità di gregge che a Treviso supera il 90% dovrebbe essere una garanzia e ci è stato assicurato che al massimo potrebbe esserci qualche reazione allergica per chi ha fatto l'iniezione". “La Procura farà quel che deve - ha concluso il vicesindaco - dal canto nostro speriamo che le famiglie possano voltare pagina e lasciarsi alle spalle questa triste vicenda. Rimane la preoccupazione per il fatto che un simile fatto sia avvenuto proprio in seno al sistema sanitario. Non sappiamo il movente delle mancate vaccinazioni, ma è sempre bene ribadire che su questo tema le istituzioni devono schierarsi senza ambiguità al fianco della comunità scientifica”.