VACCINI: ZAIA, NO ALLA COERCIZIONE, A TIMORI GENITORI NON SI RISPONDE CON LE MULTE (2)

8 giugno 2017- 18:24

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Davanti al grido di allarme dei genitori – prosegue il presidente - non si risponde con le multe e con le segnalazioni alle Procure. Pena l’insurrezione delle famiglie e la fuga dalla buona prassi delle vaccinazioni. La vera prevenzione inizia con l’ascolto delle mamme e dei papà e facendo una corretta informazione, scientifica e capillare” Per il governatore del Veneto “un buon programma vaccinale, fatto bene, dovrebbe innanzitutto prevenire e chiarire i dubbi dei genitori, rispettare i tempi vaccinali, privilegiare i vaccini effettivamente fondamentali e indispensabili, e prevedere una grande campagna informativa e una seria anagrafe vaccinale, come quella organizzata in Veneto”.