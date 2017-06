VACCINI: ZAIA, NO ALLA COERCIZIONE, A TIMORI GENITORI NON SI RISPONDE CON LE MULTE (3)

8 giugno 2017- 18:24

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Veneto, unica regione in Italia che da dieci anni ha superato l’obbligo vaccinale, si registrano tassi di copertura superiori al 90 per cento. L’ultimo report semestrale della Direzione regionale Prevenzione evidenzia che la somministrazione della prima dose del vaccino esavalente ha raggiunto il 91.6 per cento dei nati in Veneto nel 2016, 2 punti percentuali in più rispetto alla coorte dei nati nel 2015, considerando che questo è un dato preliminare che si consoliderà a raggiungimento dei 24 mesi, va interpretato come un segno di elevata adesione e di un trend in continua crescita. Anche per le altre vaccinazioni, quali meningococco C, pneumococco, morbillo, parotite, rosolia e varicella si riscontra un incremento rispetto alle rilevazioni precedenti. In Veneto – secondo i report semestrali sulle vaccinazioni - cala la percentuale dei genitori che manifestano un dissenso definitivo alla vaccinazione: dal 3,5 % del 2015 al 2,5% del 2016, che scende al 2,1% se si considera solo l’ultimo semestre dell’anno. Questi dati insieme a quelli a 24 mesi relativi ai nati 2014 dipingono una situazione di un’opinione pubblica che torna ad avere fiducia nella validità delle vaccinazioni.