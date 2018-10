9 ottobre 2018- 16:28 Vajont: Caretta (FdI), tragedie simili non si più ripetano più

Vicenza, 9 ott. (AdnKronos) - "Imperizia e ingiustificabili interessi 55 anni fa determinarono il crollo della diga del Vajont. Una tragedia immane che spazzò via 1917 persone, ma che non ha cancellato i valori, le tradizioni e il ricordo di intere comunità che hanno saputo rialzarsi con orgoglio e una forza degna dell'ammirazione di tutti gli italiani. Così come il 9 ottobre del 1963 l'Italia si strinse intorno alla gente del Vajont, oggi insegniamo ai nostri figli a ricordare i nostri morti, perchè tragedie simili non debbano ripetersi”. E’ quanto dichiara l’onorevole Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia.