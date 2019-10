9 ottobre 2019- 11:58 Vajont: Casellati, 'monito per importanza tutela ambiente'

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - “E' con sentimenti di forte partecipazione che invio il mio saluto in occasione delle commemorazioni dedicate alle vittime del disastro del Vajont. La storia ha ampiamente dimostrato come la frana del Monte Toc e le sue tragiche conseguenze siano state un disastro ambientale annunciato, provocato e favorito dall'incompetenza e dall'incoscienza del fattore umano. Responsabilità che devono essere motivo di profonda riflessione -soprattutto oggi- sull'urgenza di non sottovalutare i segnali di allarme provenienti dai cambiamenti climatici in atto, dai sempre più frequenti casi di rischio idrogeologico e dai tanti altri pericoli innescati da uno sfruttamento irresponsabile dell'ambiente e delle sue risorse". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati."Celebrare questo anniversario -aggiunge- significa, quindi, stringersi in un momento di solenne raccoglimento con gli orfani e i familiari delle vittime, perchè sentano forte la vicinanza delle istituzioni, della cittadinanza e di tutta la Nazione. Significa rappresentare un attestato di gratitudine verso l'instancabile impegno delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del fuoco, dei militari, degli operatori sanitari e di tutti i volontari che si adoperarono con ogni mezzo per prestare i primi soccorsi e per mettere in sicurezza i luoghi".