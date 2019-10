9 ottobre 2019- 14:27 Vajont: Longarone in lutto 56 anni dopo la tragedia

Belluno, 9 ott. (AdnKronos) - Longarone oggi è in lutto: 56 anni dopo la tragedia del Vajont, con i suoi 1917 morti, la cittadina bellunese, e tutta la valle, sono in lutto in ricordo di quella che fu la più grande catastrofe naturale dal dopoguerra nel nostro Paese. Nel pomeriggio al cimitero monumentale di Fortogna, dove riposano gran parte delle vittime, si terrà la cerimonia ufficiale alla presenza del ministro bellunese per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e il presidente della Provincia di Belluno, e sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Questa sera, alle 22,39, l'ora in cui avvenne la tragedia, si terrà un minuto di silenzio in ricordo delle vittime.