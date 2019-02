3 febbraio 2019- 14:30 Valanga in Valle d'Aosta

Aosta, 3 feb. (AdnKronos) - Intervento del soccorso alpino valdostano per una valanga a Vetan, nel comune di Saint Pierre in Valle d'Aosta. La valanga si è abbattuta in una zona solitamente frequentata da snowboarder. Sono in corso verifiche da parte del soccorso alpino, anche con l'elicottero SA1, per verificare se ci siano persone coinvolte.