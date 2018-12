3 dicembre 2018- 13:53 Var in Champions dagli ottavi

Dublino, 3 dic. - (AdnKronos) - Il comitato esecutivo della Uefa ha annunciato che la Var (Video Assistant Referees) sarà utilizzata a partire dagli ottavi di finale di questa edizione della Champions Leagueche prenderanno il via a febbraio 2019. Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, in merito alla decisione presa dal Comitato Esecutivo dell'Uefa riunito a Dublino, ha spiegato: "Siamo pronti ad utilizzare il Var in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto e siamo convinti che sarà vantaggioso per le nostre competizioni, in quanto fornirà un valido aiuto per i direttori di gara e consentirà - ha concluso - di ridurre le decisioni sbagliate".