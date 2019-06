1 giugno 2019- 10:42 Varese: a Luino ubriaco e armato di coltello in centro, fermato

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Un uomo è stato formato dalla polizia di frontiera a Luino (Varese) mentre girava per il centro città ubriaco con in mano un grande coltello. Gli agenti, avvertiti da alcuni passanti, hanno trovato un giovane visibilmente alterato, ubriaco e scosso da una lite avvenuta poco prima in un supermercato con un altro cliente. All'interno del negozio, il giovane avrebbe minacciato anche un agente in borghese per poi essere bloccato dalla polizia, da cui è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e minaccia a pubblico ufficiale.