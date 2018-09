22 settembre 2018- 18:04 Varese: accumula denunce e arresti, questore gli revoca permesso soggiorno

Milano, 22 set. (AdnKronos) - Aveva ottenuto un permesso di soggiorno Ue per 'soggiornanti di lungo periodo', difficilmente revocabile, ma ha commesso una serie talmente nutrita di reati che il questore ha deciso di revocargli il documento, disponendone il rimpatrio. E' accaduto a Varese a un 34enne di origine albanese."L’attività -spiegano gli investigatori- è risultata più complessa del solito, dal momento che l’uomo era in possesso di un permesso Ue a tempo indeterminato, e dunque difficilmente revocabile". Il rilascio di tale tipologia di permesso "presuppone infatti una certa integrazione sul territorio nazionale", oltre a "5 anni di presenza regolare in Italia e una certificata conoscenza della lingua italiana". Nonostante queste premesse, però, è emerso che l’uomo, che si era presentato spontaneamente all'ufficio immigrazione per ricevere informazioni in merito al suo permesso di soggiorno, era stato più volte denunciato, arrestato e condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, evasioni dagli arresti domiciliari, favoreggiamento personale e rapina aggravata.