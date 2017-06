VARESE: AGGREDISCONO TECNICO GAS CHE VOLEVA SIGILLARE CONTATORE, DENUNCIATI

6 giugno 2017- 17:54

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - Hanno aggredito un operaio intervenuto per apporre i sigilli al contatore, interrompendo loro la fornitura di gas. Per questo due persone di origine marocchina sono state denunciate dalla polizia. E' accaduto nel varesotto.Gli uomini della squadra volante del commissariato di Gallarate sono intervenuti dopo aver ricevuto una singolare richiesta di soccorso da un dipendente di una società fornitrice di gas. L'uomo ha riferito loro di essersi recato in un appartamento in via Mameli per apporre i sigilli al contatore di una coppia, morosa nei pagamenti. Una volta all'interno, però, è stato trattenuto dai due inquilini, evidentemente contrariati da quanto accaduto.Il tecnico non ha potuto fare altro che chiamare la polizia che è intervenuta dopo alcuni minuti. L'uomo è stato liberato, la coppia è stata denunciata per violenza privata.