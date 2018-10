25 ottobre 2018- 14:41 Varese: blitz antidroga a Busto Arsizio, arrestato un pusher

Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Scene da film, a Busto Arsizio, nel varesotto, dove la polizia ieri ha arrestato un noto spacciatore della zona e sequestrato un notevole quantitativo di eroina.La caccia all'uomo, un 33enne di origine marocchina con precedenti, irregolare in Italia, conosciuto con il nome di Simone, durava da almeno un anno; il 3 ottobre del 2017 i poliziotti di via Ugo Foscolo, nel corso di una delle tante operazioni condotte per arginare il fenomeno, erano arrivati a un passo dalla cattura: dopo aver fatto irruzione nella zona nota nell’ambiente come 'la curva' o 'le pannocchie', avevano sorpreso il giovane in compagnia di un 'collega', un connazionale di 37 anni domiciliato nel milanese, conosciuto dai suoi clienti come 'Gaetano'. I due erano particolarmente attivi nei boschi tra Busto Arsizio, Lonate Pozzolo, Castano Primo e Nosate, ed erano dediti alla vendita di eroina, cocaina e hascisc a numerosi tossicodipendenti.Nel cercare di darsi alla fuga, il 37enne era caduto a terra fulminato da un arresto cardiaco. Il 33enne, invece, era riuscito ad aggrapparsi a un camion in corsa e a dileguarsi.