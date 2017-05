VARESE: BLITZ ANTIPROSTITUZIONE SUL SEMPIONE, DUE DENUNCE E TRE FOGLI DI VIA

18 maggio 2017- 19:13

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Cinque donne identificate, due denunce e tre fogli di via. Questo il bilancio di un blitz condotto la scorsa notte dalle volanti del commissariato della polizia di Busto Arsizio, affiancate dai colleghi del reparto prevenzione crimine per la Lombardia e da agenti della polizia locale lungo il Sempione, nel varesotto.Al termine del servizio gli agenti hanno accompagnato negli uffici di via Ugo Foscolo cinque donne, tutte cittadine di origine nigeriana, di età compresa tra i 19 e i 40 anni. Terminate le operazioni di identificazione tramite le impronte digitali e i successivi accertamenti, una delle fermate, residente a Busto Arsizio e titolare di carta di soggiorno, è stata rilasciata con una denuncia per non avere esibito i documenti identificativi. Delle altre quattro, una è risultata irregolare in Italia e, dopo essere stata denunciata per il reato di immigrazione clandestina e per la mancata esibizione dei documenti, è stata espulsa. Quanto alle ultime tre è emerso che in tempi e luoghi diversi, rispettivamente Lodi, Reggio Calabria e Bologna, avevano presentato domande di asilo politico. A loro è stato notificato il divieto di tornare a Busto Arsizio per tre anni, con foglio di via obbligatorio per i comuni ove hanno dichiarato di essere domiciliate. La loro condizione, inoltre, è stata segnalata alle questure che hanno ricevuto le istanze di protezione internazionale per valutare la compatibilità con il beneficio richiesto e la credibilità delle vicende narrate a sostegno della richiesta di aiuto.