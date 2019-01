15 gennaio 2019- 22:01 Varese: continua la caccia all'uomo all'aeroporto di Malpensa

Milano, 15 gen. (AdnKronos) - La caccia all'uomo non si ferma a Malpensa: le forze dell'ordine sono a lavoro per ritrovare il cittadino egiziano - non senegalese come inizialmente indicato - che in serata è riuscito a scappare dall'aereo che doveva rimpatriarlo. Erano le 19.30 quando l'allarme è risuonato nello scalo varesino: l'uomo ha attraversato il corridoio dell'aereo, quindi prima che il portellone si richiedesse, approfittando di un attimo di distrazione delle hostess, si è gettato fuori e ha iniziato a correre lungo la pista. "Sto seguendo la situazione e sono sicuro, come mi hanno assicurato le forze dell’ordine, che l’extracomunitario verrà rintracciato velocemente. Lo prenderemo e lo espelleremo immediatamente", dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a proposito del 30enne, E.E. le sue iniziali, riuscito a scappare dal volo diretto a Dakar, prima del respingimento. Gli uomini in divisa stanno setacciando l'area di Malpensa, non si esclude che l'uomo possa essere ancora all'interno dello scalo. La fuga ha creato inizialmente diversi disagi ai voli in partenza e in arrivo: i primi sono stati 'congelati' in attesa del ripristino delle misure di sicurezza, gli altri sono stati dirottati sugli aeroporti di Linate e Torino. La situazione di caos, esclusa l'ipotesi di un atto terroristico, sta tornando alla normalità.