VARESE: CONTROLLI ANTI ALCOOL E DROGA SU STRADE, DENUNCIATE 4 PERSONE

15 maggio 2017- 15:13

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Quattro persone denunciate, 6 patenti ritirate e 95 punti decurtati, due veicoli sequestrati e 11 infrazioni amministrative al codice della strada. E' il bilancio di un'attività di controllo condotta la scorsa notte a Varese dal personale del compartimento Polstrada Lombardia per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuto all'uso di stupefacenti.In tutto sono stati controllati più di 20 veicoli. Il personale della Polstrada ha sottoposto i conducenti degli autoveicoli ai test di screening dell’alcool ed all’esame con etilometro contestando 7 violazioni all’art.186/c. 1 e 2 del Codice della Strada ed inoltre, per l’occasione, la questura di Varese ha messo a disposizione un camper, dotato dell’attrezzatura idonea all’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il personale medico e paramedico della polizia appartenente all’ufficio sanitario che ha effettuato i test di screening degli stupefacenti e gli accertamenti analitici sulla saliva, ai quali un conducente è risultato positivo. Complessivamente sono state contestate 11 infrazioni amministrative al Codice della Strada.