VARESE: CONTROLLI IN STRADA, UN ARRESTO E UNA DENUNCIA

17 giugno 2017- 15:53

Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Un uomo arrestato e un altro denunciato ad espulso. E' il bilancio di una serie di controlli effettuati dalla polizia a Gallarate, nel varesotto. In particolare, gli agenti del commissariato e della Polfer hanno rintracciato alla stazione ferroviaria un quarantenne di origine romena sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Bologna. L'uomo doveva scontare un pena di quattro mesi di reclusione a seguito di una condanna per resistenza a pubblico ufficiale in relazione a fatti avvenuti nel 2009. Arrestato, è stato condotto al carcere di Busto Arsizio. In via Gramsci, poi, gli agenti di pattuglia hanno sottoposto a controlli un trentenne di origine marocchina, senza fissa dimora. L'uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato. A suo carico è stato inoltre notificato un decreto di espulsione emesso dal prefetto della provincia di Varese.