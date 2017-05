VARESE: CONTROLLI IN TRE LOCALI DELLA CITTà, MULTE PER OLTRE 5MILA EURO

6 maggio 2017- 17:15

Milano, 6 mag. (AdnKronos) - Una serie di esercizi pubblici controllati, 11 violazioni di tipo amministrativo per un totale di oltre 5mila euro. E' il bilancio dei controlli effettuati a Varese lo scorso sabato 29 aprile da parte degli agenti della squadra amministrativa e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura cittadina.Durante la serata, in particolare, sono stati controllati tre locali in via Cavallotti ed in viale Belforte, nei quali sono state riscontrate 11 violazioni di tipo amministrativo per un totale di 5.652 euro. Nell’ambito degli stessi controlli sono state rilevate alcune violazioni di carattere penale, da parte di un’associazione privata, in riferimento alla normativa relativa ai giochi leciti e per non aver ottemperato alla cessazione dell’attività di somministrazione disposta dall’ordinanza del sindaco. Tale associazione, fanno sapere gli investigatori, era già stata oggetto in passato di controlli, dovuti anche ai numerosi esposti prodotti dei residenti e legati all’assidua presenza di giovani all’esterno del locale durante i fine settimana.Lo scorso 3 maggio, infine, il questore di Varese ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività per 15 giorni, ex art. 100 Tulps, nei confronti di un esercizio pubblico di Varese a seguito di una rissa avvenuta nel locale e proseguita all’esterno.