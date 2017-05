VARESE: COPPIA TROVATA MORTA, IPOTESI OMICIDIO - SUICIDIO

27 maggio 2017- 13:43

Milano, 27 mag. (AdnKronos) - Una coppia composta da un 62enne e da una donna di 57 anni, è stata trovata morta in un appartamento di Vergiate in provincia di Varese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando di Gallarate e, stando alle prime ipotesi investigative, si tratterebbe di un caso di omicidio - suicidio. I militari sono ancora sul posto per i rilievi.